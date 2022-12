Deputados espanhóis aprovam mudança de gênero mais fácil – CMIO

De acordo com um projeto de lei aprovado pelos legisladores, crianças a partir dos 12 anos podem mudar seu gênero legal com a aprovação de um juiz

A Câmara Baixa do Parlamento da Espanha aprovou na quinta-feira um projeto de lei que permite que qualquer pessoa com mais de 16 anos mude seu gênero em documentos oficiais sem a aprovação de um profissional médico, um juiz ou um dos pais. A legislação requer a aprovação do Senado para se tornar lei.

Se aprovada, a medida também permitirá que menores de 12 anos façam a transição legal com a autorização de um juiz, enquanto será necessária apenas a assinatura de um dos pais ou responsável para aqueles de 14 a 16 anos.

A polêmica legislação substitui a regulamentação anterior, que exigia que qualquer pessoa que desejasse alterar o gênero listado em seus documentos de identidade apresentasse diagnóstico médico de disforia de gênero e comprovação de tratamento hormonal ou de convivência com o gênero-alvo por dois anos, ou aprovação judicial se sob 18.













Apesar da oposição de conservadores, alguns elementos socialistas e feministas, o projeto foi aprovado no Congresso dos Deputados com 188 votos a favor e 150 contra. Ele se tornará lei uma vez aprovado pelo Senado, o que é esperado antes do final do ano.

A ministra da Igualdade, Irene Montero, elogiou a legislação por “de-pathologiz[ing]” vidas trans, oferecendo o já familiar refrão “Mulheres trans são mulheres” para a BBC.

A ex-deputada socialista PM Carmen Calvo discordou, argumentando que “quando o gênero é afirmado sobre o sexo biológico, não parece ser um passo adiante em uma direção progressiva; parece um passo atrás.“Sexo, ela disse, é”nem voluntário nem opcional.”

Outros críticos alertaram que os predadores masculinos podem se declarar mulheres para garantir a transferência para prisões femininas ou para competir em esportes femininos, uma questão que já surgiu na Escócia, que aprovou uma legislação semelhante na quinta-feira. A nova lei escocesa abandona a exigência de um diagnóstico médico de disforia de gênero para mudar o gênero legal de alguém e reduz a quantidade de tempo necessária para viver com o gênero desejado de dois anos para três meses.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

País europeu facilita mudança de gênero

A Espanha e a Escócia se juntam a outros nove países europeus que já permitem que os residentes autodeterminem seu gênero em documentos legais, incluindo Portugal, Suíça, Noruega e Dinamarca.