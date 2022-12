José Mujica viajará para a posse de Lula junto ao presidente do Uruguai

“Vamos tentar fazer com que [Lula] faça um pequeno passeio […] pelo Uruguai, porque é conveniente como gesto e por motivos futuros. Tenho certeza que Lula vai dar uma presença na política latino-americana no mundo porque essas coisas ele tem muito claro e seria bom se ele pudesse trocar com as autoridades uruguaias”, disse Mujica.