Pico de Covid na China infectou 37 milhões em um dia – Bloomberg – CMIO

As autoridades de saúde do governo acreditam que até 248 milhões de pessoas contraíram o vírus este mês

O último relatório interno da principal autoridade de saúde da China supostamente afirma que o aumento contínuo das infecções por coronavírus no país pode ter visto até 37 milhões de pessoas contraindo o vírus em um único dia nesta semana, escreveu a Bloomberg na sexta-feira.

Citando atas de uma reunião da Comissão Nacional de Saúde da China realizada na quarta-feira, bem como pessoas envolvidas nas discussões, o veículo informou que acredita-se que até 248 milhões de pessoas, ou quase 18% da população total do país, foram infectadas com Covid neste mês.

A agência também estima que mais da metade dos residentes da província de Sichuan, no sudoeste da China, e da capital do país, Pequim, foram infectados desde que o governo suspendeu suas restrições de Covid zero no início deste mês.













Nenhuma informação sobre mortes relacionadas à covid foi apresentada na reunião, de acordo com fontes da Bloomberg, que afirmam que o conselho discutiu definições novas e muito mais restritas usadas para contabilizar essas mortes. A agência supostamente reconheceu que as mortes ocorrerão inevitavelmente à medida que as infecções continuam a aumentar e supostamente enviou um alerta a todas as regiões para se prepararem para um aumento nos casos graves.

Não está claro, no entanto, como exatamente o NHC apresentou as estimativas relatadas pela Bloomberg, já que a agência reivindicou oficialmente apenas 3.761 novos casos locais de Covid-19 e zero mortes na quinta-feira, enquanto colocava o número total de infecções nesta semana em 14.285. juntamente com sete mortes.

A obtenção de estimativas precisas também foi mais difícil depois que as autoridades de saúde nacionais chinesas pararam de anunciar casos assintomáticos, depois que testes em massa por meio de uma vasta rede de cabines de teste de PCR foram abandonados no início deste mês, já que a maioria das pessoas começou a usar testes rápidos de antígeno em casa para determinar o status da infecção.