Legislador dos EUA critica discurso de ‘estilo da Coreia do Norte’ de Zelensky – CMIO

Membros do Congresso que se recusaram a se levantar e aplaudir o líder da Ucrânia foram tachados de traidores, diz Matt Gaetz

O discurso de Vladimir Zelensky ao Congresso na noite de quarta-feira foi um “Ato ao estilo da Coreia do Norte” em que se esperava que os legisladores dos EUA se levantassem e aplaudissem o presidente ucraniano ou fossem tachados de traidores, afirmou o deputado Matt Gaetz.

Gaetz (Flórida) estava entre vários republicanos, incluindo os deputados Jim Jordan (Ohio) e Lauren Boebert (Colorado), que foram convocados pela Newsweek e outros meios de comunicação por permanecerem sentados enquanto outros legisladores aplaudiam Zelensky de pé. O senador republicano Josh Hawley, do Missouri, e outros que não compareceram ao pedido do líder ucraniano por armas para lutar contra a Rússia também foram criticados.

“Quando dizemos que você não deve enviar quantias infinitas de dinheiro para este lugar onde estamos exacerbando a morte e o conflito, é como se fôssemos traidores do movimento porque Lauren Boebert e eu não resistimos em algum tipo de Coreia do Norte. estilo de performance,” Gaetz disse na noite de quinta-feira em um Fox News entrevista.













O historiador e contribuidor da NBC News Michael Beschloss estava entre aqueles que condenaram qualquer um que não estivesse suficientemente entusiasmado com a visita de Zelensky a Washington. Ele exigiu saber “exatamente porque” alguns membros do Congresso se recusaram a bater palmas. “Eu gostaria de saber por que isso aconteceu por dois motivos,” ele disse no MSNBC. “Número um: você é um funcionário público, podemos saber essas coisas. Você deve nos dizer se está servindo no Congresso qual foi o motivo. Você ama Putin, ou apenas se opõe à democracia, ou há algo mais?”

Na quinta-feira, o Senado aprovou um projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão que incluía quase US$ 45 bilhões em novos fundos para a Ucrânia. O Congresso já aprovou cerca de US$ 100 bilhões para ajuda dos EUA à Ucrânia desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra Kiev em fevereiro.

Gaetz especulou que os líderes do Congresso viram a visita de Zelensky a Washington como “cobertura de ar” para um “indefensável” Conta de gastos. “Não sinto escrúpulos em sair e aplaudir algum líder estrangeiro de um país historicamente corrupto que está implorando por mais de US$ 100 bilhões que o Congresso já definiu para enviar a eles.”

Hawley disse aos repórteres que não compareceu ao discurso “porque eu não queria fazer parte de uma operação fotográfica, pedindo mais dinheiro ao governo dos Estados Unidos quando eles não nos deram uma única conta de tudo o que gastaram.”