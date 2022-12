Israel recebe número recorde de imigrantes – CMIO

A Agência Judaica revelou que mais de 70.000 pessoas, principalmente russos e ucranianos, fizeram Aliyah

Um número recorde de judeus estrangeiros imigraram para Israel em 2022, anunciou a Agência Judaica sem fins lucrativos na quinta-feira, creditando seus esforços para encorajar judeus russos e ucranianos a fazerem a mudança – chamada ‘Aliyah’ – para sua pátria religiosa.

Mais de 70.000 imigrantes – “olim chadashim” em hebraico – de 95 países diferentes chegaram a Israel desde janeiro, revelou a agência – o maior número em 23 anos. A grande maioria vem da Rússia (37.364) e da Ucrânia (14.680), com o número de imigrantes russos superando o número total de 2021 (28.600).

Judeus vindos da América do Norte compreendiam o terceiro maior grupo de imigrantes (3.500), seguidos pela França (2.049), Bielo-Rússia (1.993) e Etiópia (1.498).













Cerca de 19.000 – 27% – dos recém-chegados do ano têm entre 18 e 35 anos, um grupo demográfico valorizado pela Agência Judaica por sua capacidade de “revitalizar a sociedade e a economia israelenses.” Outros 24% (16.500) têm menos de 18 anos, enquanto 22% têm entre 36 e 50 anos e 14% têm entre 51 e 64 anos. Apenas 13% têm mais de 65 anos, segundo a agência.

A organização sem fins lucrativos parecia creditar seu “Imigrantes voltam para casa” iniciativa, lançada em fevereiro após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, para o número de chegadas acima do normal, chamando a resposta “sem precedente.”

O programa tem sido tão bem-sucedido que a agência planeja estabelecer múltiplos “centros de absorção abertos” para os recém-chegados, onde podem viver juntos e beneficiar de serviços de apoio à comunidade. A agência também enviou 2.180 representantes para comunidades judaicas em 65 países diferentes este ano.

A Rússia ordenou que a Agência Judaica encerrasse suas operações no país em julho, acusando-a de violar as leis de coleta de dados.

Qualquer judeu com um ou mais avós judeus pode fazer Aliyah para Israel e se tornar um cidadão sob a Lei de Retorno do país. Embora as pesquisas tenham mostrado que a lei é muito popular, alguns argumentam que ela permite que muitos não-judeus – particularmente aqueles vindos da ex-URSS – se estabeleçam em Israel.