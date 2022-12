Marinha dos EUA manterá baixo desempenho – CMIO

O ramo militar parou de expulsar os membros do serviço que não conseguiram garantir a promoção

As dificuldades de recrutamento e a falta de pessoal levaram a Marinha dos EUA a suspender seu chamado “para cima ou para fora” política de demissão de militares veteranos que não tiveram um desempenho bom o suficiente para serem promovidos.

A Marinha, em vez disso, reterá os de baixo desempenho para reduzir seu número de “lacunas-no-mar”, o que significa empregos não preenchidos em navios implantados, de acordo com uma declaração na quinta-feira do chefe de operações navais em Washington.

Os marinheiros eram anteriormente forçados a deixar o serviço ativo e se transferir para a Reserva Naval se não avançassem para um posto alto o suficiente dentro de um determinado período de tempo, chamado “manutenção de alto ano”. O programa piloto de dois anos afetará cerca de 1.600 militares que, de outra forma, poderiam ter sido afastados.













A Marinha supostamente tem cerca de 9.000 lacunas no mar, refletindo as lutas de recrutamento em todos os ramos das forças armadas dos EUA. O Exército dos EUA, por exemplo, ficou 25% aquém de sua meta de recrutamento, alistando 15.000 novos soldados a menos do que o planejado. A Marinha teve uma escassez semelhante de recrutas para sua força de reserva.

O novo programa de retenção marca o último passo da Marinha este ano para resolver seu déficit de pessoal. Anteriormente, o ramo relaxou suas regras para permitir que conselheiros alistados seniores, conhecidos como chefes mestres de comando, servissem por até 36 anos.

Também está oferecendo bônus de alistamento e pagamentos de empréstimos totalizando até US$ 115.000 para novos recrutas. A Marinha aumentou sua idade máxima de alistamento de 39 para 41 anos e ajustou seus padrões de contratação para permitir mais recrutas que mal passaram nos exames de admissão.

“A Marinha entende que estamos em um ambiente de recrutamento desafiador e estamos focados em garantir que todos os marinheiros do componente ativo que desejam permanecer na ativa tenham essa oportunidade”, disse. disse o contra-almirante James Waters em um comunicado.