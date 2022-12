Tempestade de inverno ‘única em uma geração’ atinge os EUA – CMIO

Mais de 1,4 milhão de residências e empresas em todo o país perderam energia em meio a ventos fortes e temperaturas em queda

Um enorme ciclone de inverno apresentado como um “uma vez em uma geração” tempestade de meteorologistas, derrubou o serviço de eletricidade para milhões de americanos e forçou o cancelamento de quase 14.000 voos nos EUA em meio à agitada temporada de férias.

A tempestade de inverno Elliott atingiu mais da metade dos EUA esta semana, deixando mais de 1,4 milhão de residências e empresas sem energia a partir do meio-dia de sexta-feira, de acordo com o PowerOutage.US. A tempestade suspendeu cerca de 7.800 voos na sexta-feira, depois de forçar 6.000 cancelamentos na quinta-feira. As companhias aéreas já cancelaram 2.400 voos para sábado e domingo, e mais de 48.000 voos foram adiados desde quinta-feira, mostraram dados de rastreamento da FlightAware.

A tempestade trouxe quedas acentuadas nas temperaturas quando uma enorme frente fria varreu os EUA e se encontrou com o ar mais quente a leste. Chuvas fortes caíram em algumas áreas à frente da frente, levando a um congelamento repentino que derrubou as linhas de energia e tornou as estradas traiçoeiras. Ventos fortes e neve pesada trouxeram condições de nevasca para as regiões das Planícies do norte e dos Grandes Lagos.













As variações de temperatura foram dramáticas em lados opostos da frente. Por exemplo, a temperatura era de 13 graus Celsius em Boston por volta das 14h de sexta-feira, em comparação com 1 grau negativo em Pittsburgh.

A temperatura caiu para 24 graus negativos em Denver, a mínima em 30 anos, e a sensação térmica caiu para 50 graus negativos em partes de Montana. As temperaturas congelantes atingiram o extremo sul do Texas, e áreas como o oeste de Nova York devem receber até um metro de neve, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

A FedEx e a UPS alertaram que os pacotes de Natal podem chegar atrasados ​​por causa da tempestade.