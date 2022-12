Mulher é presa enquanto ‘rezava’ perto de clínica de aborto – CMIO

Polícia do Reino Unido alega que ativista pró-vida violou uma “ordem de proteção do espaço público”

A polícia britânica prendeu uma mulher que estava silenciosamente do outro lado da rua de uma clínica de aborto e admitiu, ao ser questionada, que poderia estar rezando em sua cabeça.

Imagens do encontro de Isabel Vaughan-Spruce com a polícia em Birmingham, Inglaterra, se tornaram virais nas redes sociais esta semana, provocando indignação online sobre sua detenção. Um vídeo postado na quinta-feira no Twitter obteve 3,8 milhões de visualizações até a tarde de sexta-feira.

O incidente teria ocorrido em 6 de dezembro, quando Vaughan-Spruce foi confrontada pela polícia de West Midlands enquanto ela estava em uma calçada. Um policial perguntou o que ela estava fazendo, ao que ela respondeu que estava apenas de pé. Questionada se ela estava protestando, a mulher de 45 anos disse que não.

O oficial então perguntou: “Você está rezando?” Vaughan-Spruce respondeu: “Posso estar rezando em minha cabeça.” A polícia propôs levá-la à delegacia para um interrogatório mais voluntário, o que ela recusou. O policial masculino respondeu anunciando que ela estava presa por suspeita de ter violado um “ordem de proteção do espaço público” (PSPO), que ele chamou de “comportamento antisocial.” Uma policial revistou e algemou Vaughan-Spruce.

Os protestos do lado de fora da clínica de aborto de Birmingham foram proibidos por uma ordem de proteção da cidade desde setembro. A ordem visa garantir que as pessoas que visitam a clínica ou trabalham lá tenham acesso livre ao prédio “sem medo do confronto”, um porta-voz da cidade disse à mídia local.













Vaughan-Spruce foi identificado como diretor da Marcha pela Vida do Reino Unido. Três policiais a confrontaram, supostamente porque alguém reclamou que ela poderia estar orando do lado de fora da clínica. Ela foi acusada na semana passada de quatro acusações de violação de um PSPO.

Crowdfunding para o caso de Vaughan-Spruce, o fundo de defesa legal baseado na fé ADF UK vinculado a um vídeo no qual a ativista disse que estava sendo processada por “os pensamentos que tenho pensado e onde os pensei.”

A Polícia de West Midlands é a força com classificação mais baixa na Inglaterra e no País de Gales, de acordo com o British Crime Survey do ano passado. Apenas 42,5% dos residentes acreditam que o departamento faz um trabalho “bom” ou “excelente”, segundo a pesquisa. Apenas 2% dos 14.136 roubos de veículos relatados no ano passado em West Midland foram solucionados.