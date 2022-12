MOSCOU, 24 de dezembro – RIA Novosti. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, nomeou o jornalista do Spectator, James Forsyth, como seu assessor político, escreve o Guardian.

Forsythe, editor político do Spectator, é supostamente um amigo próximo do primeiro-ministro britânico. No casamento de Forsyth, Sunak foi padrinho.