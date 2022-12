Tiroteio força Mall of America em outro bloqueio – CMIO

A polícia respondeu a relatos de tiros disparados dentro do icônico shopping center em Minnesota

Pelo menos uma pessoa teria sido baleada e morta dentro do Mall of America em Bloomington, Minnesota, na noite de sexta-feira. Os compradores foram obrigados a procurar abrigo no interior, enquanto a polícia invadia o prédio, que foi fechado pela terceira vez em menos de um ano.

“A polícia de Bloomington e o EMS estão no local de um tiroteio relatado no Mall Of America. MOA está em confinamento. Por favor, fique fora da área”, polícia anunciado em um tweet pouco depois das 20h, horário local.

O próprio shopping instado os visitantes de “por favor, permaneça no local seguro mais próximo até que o bloqueio seja suspenso”, em um tweet separado. Cerca de uma hora depois, o local anunciou que o bloqueio havia acabado e que “os hóspedes devem agora sair da propriedade.”

Fox Minneapolis relatou pelo menos uma fatalidade, mas o número de vítimas ainda não foi confirmado oficialmente. As autoridades apenas disseram que o “a cena de filmagem foi garantida” e que a polícia estava trabalhando com a equipe de segurança do shopping e o “Hennepin County Crime Lab para processar a área.”

Imagens da cena mostraram pelo menos meia dúzia de veículos da polícia, EMS e bombeiros perto da entrada do prédio. Outro vídeo capturou um anúncio por meio de alto-falantes pedindo aos “que não estão atualmente em um local seguro” para “procure abrigo imediatamente.”

O bloqueio aconteceu durante uma movimentada temporada de compras apenas dois dias antes do Natal e marcou o terceiro incidente desse tipo no ano passado. Duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio no maior shopping dos Estados Unidos na última véspera de Ano Novo, enquanto um tiroteio em agosto não causou feridos, mas também provocou pânico e um breve bloqueio.