Britânicos comprando menos alimentos em meio à alta da inflação – pesquisa – CMIO

O aumento do custo de itens essenciais, como pão, deixa os mais vulneráveis ​​em pior situação, descobriu um estudo

A taxa de inflação de alimentos no Reino Unido atingiu seu máximo desde 1977, com consumidores em áreas mais pobres relatando que estão comprando menos alimentos, mostra uma pesquisa do Escritório de Estatísticas Nacionais publicada na quinta-feira.

Famílias de baixa renda parecem ser as mais atingidas pela inflação em espiral, com 61% dos consumidores que vivem nas áreas mais carentes comprando menos quando compram alimentos em comparação com o ano passado, em comparação com 44% nas áreas menos carentes.

Embora a inflação geral no Reino Unido – incluindo custos de moradia – tenha diminuído ligeiramente de 9,6% em outubro de 2022 para 9,3% em novembro, os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas aumentaram 16,5% em relação ao ano passado no mês passado, o maior aumento desde setembro de 1977 (17,6%), segundo o ONS.

Crescem as preocupações de que uma inflação alimentar sem precedentes possa afetar a saúde da população. O ONS informou que 23% das pessoas pesquisadas pela Food Standards Agency (FSA) disseram que pularam ou reduziram o tamanho de uma refeição porque não tinham dinheiro para comprar comida.

Quatro em cada cinco adultos – ou 81% – dos entrevistados pela FSA disseram estar preocupados com o custo dos alimentos durante o Natal e o Ano Novo, acima dos 62% do ano anterior.

O custo de itens essenciais, como pão e cereais, teve os maiores aumentos de preço no mês passado, subindo 1,9% e contribuindo para um aumento de 16,6% no ano até novembro de 2022.

A diferença de inflação anual entre famílias de baixa e alta renda foi a maior em outubro desde março de 2009 e ficou em 10,5% para consumidores menos ricos contra 9,1% para famílias em melhor situação.

