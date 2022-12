Presidente argelino oferece eletricidade e gasoduto para a Europa, diz mídia

A UE vê o gás argelino como uma. Tebboune disse que seu Estado vai desenvolver ainda mais os laços com a Europa, bem como com outras regiões do mundo . Ele também expressou esperança de que a Argélia se junte ao BRICS ( Brasil , Rússia, Índia, China e África do Sul) no próximo ano, observando que China, Rússia e África do Sul apoiam a adesão do país do norte da África.