Cerca de 50 carros colidiram em uma rodovia coberta de neve nos EUA

No total, o mau tempo matou pelo menos 15 pessoas no país, calculou a CNN. Em Kansas e Kentucky, três pessoas morreram em acidentes de carro causados ​​pela “tempestade de inverno”, em Wisconsin, Tennessee e Missouri – uma cada. No estado de Nova York, duas pessoas morreram devido ao fato de os médicos não conseguirem chegar a tempo em suas casas em estradas com neve e gelo.