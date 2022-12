Índia anuncia exercício Covid em todo o país – CMIO

Os hospitais receberam ordens para verificar sua prontidão para um possível aumento de infecções

As principais autoridades de saúde da Índia realizaram uma série de reuniões esta semana para avaliar como a pandemia global de Covid-19 pode impactar o país e para garantir que o sistema de saúde esteja totalmente preparado para um possível aumento de casos durante a temporada de festas.

Em uma reunião na sexta-feira, presidida pelo Ministro da Saúde da União, Mansukh Mandaviya, as autoridades estaduais de saúde “confiante” o governo em Nova Deli que “eles realizarão simulação de simulação de prontidão da infraestrutura hospitalar” em 27 de dezembro, de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar.

De acordo com o Ministério, os ministros da saúde estaduais foram instruídos a “monitorar e revisar pessoalmente a preparação de toda a infraestrutura e garantir que haja estoque adequado de medicamentos essenciais.”

“Não há necessidade de pânico. Temos 3 anos de experiência em gestão de pandemia”, Dr. Mandaviya tuitou após a reunião, tranquilizando os cidadãos de que o governo central “tome uma atitude” se necessário e fornecer aos estados “todo o apoio ao combate ao Covid-19.”













Embora a Índia tenha visto um declínio constante nos casos diários de Covid-19 nos últimos meses, Nova Délhi está preocupada com surtos em outros países e com a possibilidade de a situação piorar durante as festas de fim de ano.

“A Covid ainda não acabou. Ordenei a todos os envolvidos que fiquem alertas e reforcem a vigilância”. disse o ministro no início desta semana, ao anunciar que a Índia começaria a testar aleatoriamente cerca de 2% dos viajantes internacionais que chegam aos aeroportos do país.

A decisão de realizar uma pesquisa nacional “exercício simulado” ocorre um dia depois que o primeiro-ministro Narendra Modi organizou outra reunião de alto nível para avaliar a situação geral do Covid-19 e o status da campanha de vacinação, bem como a preparação da infraestrutura de saúde e logística do país para o possível surgimento de novas variantes do Covid-19 .

A vizinha China – onde as infecções foram reduzidas a quase zero no início deste ano – está passando por um aumento nas infecções por Covid-19 depois que as autoridades suspenderam abruptamente as restrições rígidas no início de dezembro.

Na quinta-feira, foram notificados 3.761 novos casos da doença, mas nenhuma morte, elevando o total de infecções esta semana a 14.285, com sete vítimas mortais.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Maior cidade da China pede que escolas tenham aulas online

No entanto, os relatórios sugerem que a situação real é muito pior do que os números oficiais sugerem. A Bloomberg afirmou que documentos internos da Comissão Nacional de Saúde da China, vistos por seus jornalistas, falavam de até 248 milhões de pessoas, ou quase 18% da população do país, infectadas com Covid nas últimas semanas. Especialistas citados pela AP prevêem entre um e dois milhões de mortes relacionadas ao vírus no país em 2023.