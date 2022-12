Musk diz que parou de vender ações da Tesla por enquanto – CMIO

O executivo-chefe se desfez de quase US$ 40 bilhões em ações da empresa desde o final do ano passado

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse na quinta-feira que não venderá mais ações da empresa por cerca de dois anos, observando que uma decisão de recompra pode ser influenciada pela gravidade de qualquer desaceleração econômica.

Falando em um chat de áudio do Twitter Spaces, Musk alertou que a economia estará em uma “grave recessão” em 2023, e a demanda por itens caros será menor.

Seus comentários seguiram uma liquidação de ações da Tesla nesta semana, em meio a preocupações dos investidores com a queda na demanda pelos carros da empresa e Musk sendo distraído por seu novo papel como chefe do Twitter, bem como suas vendas de ações da Tesla.

“Você certamente tem o meu compromisso de não vender ações até, não sei, provavelmente daqui a dois anos. Definitivamente, não no próximo ano sob nenhuma circunstância e provavelmente não no ano seguinte”, disse. disse Musk.

No entanto, o empresário já havia feito promessas de não vender ações da Tesla antes de fazê-lo posteriormente. Na semana passada, Musk divulgou outros US$ 3,6 bilhões em vendas de ações, elevando seu total para quase US$ 40 bilhões desde novembro de 2021.

De acordo com Musk, o conselho da Tesla está aberto a uma recompra de ações, mas isso dependerá da escala de uma recessão esperada.













As ações da montadora despencaram 9% na quinta-feira, depois que a Tesla começou a oferecer grandes descontos de US$ 7.500 aos consumidores americanos, alimentando as preocupações dos investidores sobre a redução da demanda em meio à desaceleração da economia.

Investidores sugeriram que a aquisição do Twitter por Musk por US$ 44 bilhões em outubro prejudicou a fabricante de veículos elétricos. As ações da Tesla caíram 60% até agora este ano.

Analistas alertaram anteriormente que Musk poderia vender ações adicionais da Tesla para financiar o acordo com o Twitter. Apesar de planejar inicialmente financiar a aquisição, ele acabou conseguindo cerca de US$ 20 bilhões de investidores e bancos.

No entanto, no início desta semana, Musk afirmou que deixará o cargo de executivo-chefe do Twitter assim que descobrir “alguém tolo o suficiente para aceitar o trabalho.” O anúncio de que ele estava procurando um novo CEO para liderar a empresa veio depois que os usuários da plataforma votaram em sua renúncia.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT