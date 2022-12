Rússia vai redirecionar produção e fornecimento de gás do Ocidente, diz vice-primeiro-ministro russo

O gás russo ainda está em alta demanda na UE , apesar das últimas sanções do bloco às exportações de energia do país, mas Moscou pretende desviar os fluxos comerciais para outros lugares, disse o vice-primeiro-ministro Novak na sexta-feira (23).

Após UE definir teto do preço do gás, Rússia diz que decisão é ‘inaceitável’ e que tomará ‘medidas’

Ele também lembrou que, juntamente com o aumento do fornecimento através do gasoduto Power of Siberia (Força da Sibéria), a Rússia e a China têm um acordo para construir infraestrutura de gás com capacidade para fornecer dez bilhões de metros cúbicos adicionais anualmente.