Ato de defesa dos EUA é uma ‘provocação política’ – China – CMIO

Pequim diz que “lamenta e se opõe firmemente” à nova legislação adotada por Washington

A Lei de Autorização de Defesa Nacional dos EUA, sancionada pelo presidente Biden na sexta-feira, exalta a “ameaça da China”, interfere nos assuntos internos do país e ataca o Partido Comunista Chinês, insistiu Pequim no sábado.

O programa de gastos militares de US$ 858 bilhões para o ano fiscal de 2023 é “uma séria provocação política contra a China”, o Ministério das Relações Exteriores apontou em um comunicado. Pequim “deplora e se opõe firmemente” a nova legislação, acrescentou.

A lei de defesa dos EUA, que autorizou US$ 10 bilhões em assistência de segurança e aquisição acelerada de armas para Taiwan, está enviando “um sinal gravemente errado para as forças separatistas da ‘independência de Taiwan’ e afeta gravemente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”, disse.













A ilha de Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência de Pequim, com a China vendo-a como parte de seu território. As tensões entre Pequim e Taipei estão altas desde a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan em agosto.

“Os EUA precisam parar de tentar usar Taiwan para conter a China, parar de falsificar, distorcer e esvaziar o princípio de Uma China e parar de seguir ainda mais no caminho errado e perigoso”, disse. o ministério alertou.

Entre outras coisas, o projeto de lei também continha uma emenda que restringia as agências do governo dos EUA de comprar produtos que contenham chips de computador fabricados por um grupo específico de empresas chinesas.

Pequim pediu a Washington que se abstenha de implementar as “seções negativas relacionadas à China” no ato ou enfrente contra-medidas “fortes e resolutas”. Segundo o Itamaraty, seria benéfico para ambos os lados se os EUA desistissem de sua “Guerra Fria e mentalidade de soma zero” e desenvolve uma visão racional sobre as relações com a China.