EUA não devem espetar faca na China enquanto falam de diálogo, diz Pequim

Na sexta-feira (23) Wang Yi, porta-voz do ministério, falou com Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, para discutir as relações bilaterais após a reunião em novembro em Bali, Indonésia, dos líderes chineses e americanos, Xi Jinping e Joe Biden, respectivamente.

“Não se trata de concorrência razoável, mas de repressão irracional, não se trata de controle de diferenças, mas de escalar os conflitos. Na verdade, ainda é a velha rotina de intimidação unilateral. Isto não funcionou na China no passado e não funcionará no futuro”, acrescentou ele.

O Ministério das Relações Exteriores da China sublinhou que Pequim manterá a defesa de sua soberania, segurança e desenvolvimento, apelando a Washington para que aborde as preocupações do líder asiático em vez de asfixiar seu desenvolvimento e desafiar seus limites.

De acordo com Pequim, a conversa entre Wang e Blinken também abordou o conflito na Ucrânia. O governo chinês argumentou que está do lado da paz, da Carta da ONU e do desejo da comunidade internacional em chegar a acordos através do diálogo, enquanto o Departamento de Estado americano disse que Blinken expressou preocupação com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia devido à sua ameaça à segurança global e à estabilidade econômica.