Bélgica desbloqueia alguns ativos russos – CMIO

Bruxelas concedeu ao depositário de valores mobiliários da Rússia uma licença geral para liberar fundos que pertencem a investidores não sancionados

O Ministério das Finanças da Bélgica autorizou na quinta-feira a divulgação de “certos fundos congelados e recursos econômicos” que pertencem a investidores russos, concedendo uma licença geral ao National Settlement Depository (NSD) da Rússia. Os ativos em questão foram bloqueados devido a sanções da UE contra o NSD no início deste ano.

De acordo com um comunicado no site do ministério, o sistema de liquidação e compensação da Bélgica, o Euroclear, deve liberar os fundos para o NSD, mas apenas se eles pertencerem a indivíduos russos não sujeitos a sanções da UE.

A Euroclear tem até 7 de janeiro para se desfazer desses ativos.

De acordo com a empresa, o sistema detinha cerca de € 119,9 bilhões (US$ 127,3 bilhões) em pagamentos bloqueados destinados a investidores russos no final de setembro.

No início desta semana, o NSD recebeu uma licença semelhante do Ministério das Finanças de Luxemburgo. O país abriga outro grande depositário internacional, a Clearstream.

A Euroclear e a Clearstream interromperam as transações com as contas da NSD em 28 de fevereiro e, em 3 de junho, bloquearam as contas da NSD após sua inclusão na lista de sanções da UE relacionadas à Ucrânia.

Em setembro, o depositário russo solicitou licenças gerais aos ministérios das finanças belga e luxemburguês, buscando desbloquear os ativos.













De acordo com o esclarecimento da Comissão Europeia de 6 de outubro, apesar das sanções, os estados membros individuais da UE retiveram o direito de autorizar as transações necessárias para fechar contratos e acordos com investidores russos anteriores à adição do NSD à lista de sanções.

O primeiro vice-presidente do banco central russo, Vladimir Chistyukhin, disse esta semana que o NSD agora é “lidando com a questão de entender o que isso [license] permite … quais títulos podem ser retirados para outros depositários e, assim, permitir que os investidores russos tenham novamente o direito de usar esses ativos.”

