O fugitivo pornô mais procurado do FBI é preso na Espanha – CMIO

O neozelandês Michael James Pratt foi indiciado nos Estados Unidos por tráfico sexual e pornografia infantil.

Um homem na lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI foi preso na Espanha no início desta semana, revelou a agência dos EUA. O cidadão neozelandês Michael James Pratt fugiu dos Estados Unidos após ser condenado à prisão perpétua, sob a acusação de exploração sexual, produção de pornografia infantil e agressão sexual.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o FBI revelou que Pratt, que estava foragido desde 2019, foi detido na quarta-feira em Madri. A prisão foi baseada em um Aviso Vermelho da Interpol – um pedido mundial para a aplicação da lei para deter uma pessoa, pendente de extradição ou ação legal semelhante.

Pratt está atualmente aguardando extradição sob custódia espanhola.

Comentando sobre a prisão, a agente do FBI Stacey Moy, do San Diego Field Office, disse: "A captura de Michael Pratt é um exemplo de como o FBI buscará justiça além das fronteiras dos EUA – você pode correr, mas não pode se esconder."













O funcionário agradeceu à Polícia Nacional Espanhola, ao US Marshals Service, ao Departamento de Segurança Interna dos EUA e à Imigração e Alfândega dos EUA por “sua coordenação na prisão de Michael Pratt.”

As autoridades espanholas, por sua vez, observaram que esta foi a primeira vez que um criminoso da lista dos mais procurados do FBI foi preso no país.

O jornal The Guardian informou que o homem estava hospedado em um hotel com uma identidade falsa.

De acordo com o judiciário americano, Pratt estava envolvido na produção audiovisual de gravações pornográficas e arrecadando US$ 17 milhões com atividades ilegais. Ele também foi acusado de recrutar meninas menores de idade e mulheres jovens por engano entre 2012 e 2019.

Acredita-se que ele tenha colocado anúncios online nos EUA e no Canadá oferecendo “modelagem” empregos para atrair suas vítimas para a indústria pornográfica. Algumas dessas meninas e mulheres foram detidas e forçadas a realizar práticas sexuais contra sua vontade, dizem as autoridades americanas.