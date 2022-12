Meta concorda em resolver caso Cambridge Analytica – CMIO

A empresa controladora do Facebook, Meta, concordou em pagar US$ 725 milhões para encerrar uma ação coletiva na qual a gigante da mídia social foi acusada de fornecer a terceiros acesso a dados de usuários sem o consentimento deles. O escândalo envolveu a consultoria política britânica Cambridge Analytica.

De acordo com um processo judicial na quinta-feira, o acordo resolveria uma ação legal de longa data motivada por revelações em 2018 de que o Facebook permitiu que a empresa de consultoria acessasse os dados de até 87 milhões de usuários.

Os advogados dos demandantes consideraram o acordo proposto o maior já alcançado em uma ação coletiva de privacidade de dados nos EUA e o máximo que a Meta já pagou para resolver uma ação coletiva.

“Este acordo histórico proporcionará um alívio significativo para a classe neste caso complexo e inovador de privacidade”, disse. eles disseram em um comunicado.

O caso foi supostamente ampliado para se concentrar nas práticas gerais de compartilhamento de dados da gigante da mídia social. Os queixosos alegaram que o Facebook “concedeu a vários terceiros acesso a seu conteúdo e informações do Facebook sem o consentimento deles, e que o Facebook falhou em monitorar adequadamente o acesso de terceiros e o uso dessas informações”.

Os juízes que supervisionam o caso agora terão que aprovar o acordo.













“Buscamos um acordo porque é do melhor interesse de nossa comunidade e acionistas. Nos últimos três anos, renovamos nossa abordagem de privacidade e implementamos um programa abrangente de privacidade”, um porta-voz da Meta disse à CNBC. A empresa, no entanto, não admitiu irregularidades como parte do acordo.

Em 2019, o Facebook concordou em pagar US$ 5 bilhões para resolver uma investigação da Comissão Federal de Comércio sobre suas práticas de privacidade e US$ 100 milhões para resolver as alegações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de que enganou os investidores sobre o uso de dados privados dos usuários.

A Cambridge Analytica, que fechou após as alegações em 2018, supostamente obteve acesso a informações pessoais de milhões de contas do Facebook para fins de definição de perfis e direcionamento de eleitores. A empresa obteve as informações sem o consentimento dos usuários de um pesquisador que recebeu permissão do Facebook para implantar um aplicativo em sua rede de mídia social para coletar dados. A agora extinta empresa também trabalhou para a bem-sucedida campanha presidencial de Donald Trump em 2016.

