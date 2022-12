Banco Mundial dá sinal verde de US$ 311 milhões para geração de eletricidade na África Ocidental

O Banco Mundial aprovou US$ 311 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) em financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento para facilitar o aprimoramento da geração de energia renovável conectada à rede na África Ocidental. A nova iniciativa foi batizada de Projeto Regional de Intervenção Emergencial de Energia Solar (RESPITE, na sigla em inglês).

Segundo o Banco Mundial, os beneficiários do financiamento são Chade, Libéria, Serra Leoa e Togo. O projeto oferece uma doação de US$ 20 milhões (cerca de R$ 103,2 milhões) destinada a impulsionar o comércio local de energia e reforçar os aspectos institucionais e técnicos no Grupo de Energia da África Ocidental.