Morre Maxi Jazz, vocalista do Faithless

MOSCOU, 24 de dezembro – RIA Novosti. O vocalista do Faithless, Maxi Jazz (Maxwell Fraser), morreu na noite de sábado aos 65 anos, anunciou a banda.

“Estamos com o coração partido em anunciar que Maxi Jazz faleceu pacificamente durante o sono na noite passada. Ele foi um homem que mudou nossas vidas de tantas maneiras. Ele deu à nossa música o significado e a mensagem adequados”, twittou Faithless.

Faithless, conhecido por Insomnia, We Come 1 e God Is A DJ, foi formado em 1995.