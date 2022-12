Sunak pergunta a morador de rua se ele ‘trabalha no comércio’ – CMIO

O primeiro-ministro britânico teve um encontro estranho enquanto servia o café da manhã em um abrigo de caridade

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi ridicularizado por perguntar a um morador de rua se ele “trabalha nos negócios” antes de lhe dar uma refeição quente gratuita. Sunak, um ex-gerente de fundos de hedge multimilionário, fez o comentário na sexta-feira durante uma visita a um abrigo em Londres.

O primeiro-ministro foi filmado no balcão de um refeitório administrado por uma instituição de caridade para pessoas vulneráveis ​​no Reino Unido. A certa altura, um jovem, supostamente chamado Dean, perguntou a Sunak se ele estava “resolvendo a economia”.

“Isso é exatamente o que estou tentando fazer,” o primeiro-ministro disse, antes de perguntar: “você trabalha no comércio?”

“Não, sou sem-teto, na verdade sou um sem-teto, mas estou interessado em negócios,” o homem respondeu.

“Você está resolvendo a economia?” “Isso é exatamente o que estou tentando fazer”, Rishi Sunak responde a um sem-teto em um abrigo de Londres hoje enquanto lhe serve o café da manhã. dormir mal durante três anos pic.twitter.com/cQNcyeNeqh — ITV News (@itvnews) 23 de dezembro de 2022

Dean continuou dizendo que gostava de finanças porque é “bom para a cidade”ao que Sunak respondeu: “Sim, isso é absolutamente certo, então eu costumava trabalhar com finanças, na verdade… Isso é algo que você gostaria de fazer?”













“Eu não me importaria, mas não sei, gostaria de passar o Natal primeiro,” Dean respondeu, explicando que esperava obter acomodação temporária, para ficar longe das ruas.

A troca foi ridicularizada pela oposição.

“Fora de alcance. Fora de sua profundidade. Tempo em que ele estava fora do cargo”, O parlamentar trabalhista Bill Esterson twittou no sábado, pedindo uma nova eleição geral.

O estranho episódio ocorre quando o Reino Unido se recupera de uma crise de custo de vida e inflação de dois dígitos, com a economia entrando em recessão pela primeira vez desde 2008. As políticas governamentais vistas como exacerbando o problema aceleraram a renúncia do antecessor de Sunak, Liz Truss, no final de outubro.

O próprio Sunak identificou a inflação vertiginosa como um dos principais problemas econômicos da Grã-Bretanha, dizendo que enfrentar o desafio é uma de suas prioridades.

No início deste mês, um estudo da instituição de caridade para sem-teto Crisis, liderado pela Heriot-Watt University, alertou que mais de 300.000 indivíduos e famílias em toda a Grã-Bretanha poderiam perder os tetos sobre suas cabeças se o governo não mudasse suas políticas. As autoridades prometeram £ 2 bilhões (US$ 2,4 bilhões) para combater a falta de moradia e dormir mal nos próximos três anos.