Ucrânia promete apertar política fiscal para obter empréstimo do FMI – CMIO

Kiev terá que aumentar a receita tributária e combater a corrupção para receber US$ 20 bilhões em empréstimos

A Ucrânia prometeu revisar suas políticas fiscais em uma tentativa de acessar US$ 20 bilhões em empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI), de acordo com um memorando assinado por ambos os lados, informou a Bloomberg na sexta-feira.

Kiev tem pressionado por um acordo com o FMI desde o outono. No início deste mês, a instituição sediada nos Estados Unidos aprovou um Programa de Monitoramento com envolvimento do Conselho (PMB) de quatro meses para a Ucrânia. Embora o acordo não forneça dinheiro para a Ucrânia, ele “catalisar” financiamento externo se concluído com sucesso.

Para obter o financiamento, Kiev deve cumprir “metas do programa” aumentando a arrecadação de impostos, melhorando a governança corporativa nas empresas estatais e reduzindo o apoio do banco central ao orçamento. Os requisitos do PMB também incluem “transparente e competitivo” seleção de um conselho supervisor para a grande estatal de energia da Ucrânia, Naftogaz, de acordo com o memorando publicado no site do FMI.

Entre outras emendas à legislação tributária do país, o FMI exige que Kiev cancele uma isenção concedida a pequenas empresas no início do conflito militar. Sob o programa de monitoramento, o FMI quer que a Ucrânia implemente “políticas prudentes” e mais amplamente para combater a corrupção.

“A forte implementação do PMB deve ajudar a preparar o caminho para um possível programa de pleno direito apoiado pelo FMI,” diz o documento.

A primeira revisão do progresso de Kyiv está marcada para o final de janeiro, disse o chefe da missão do FMI para a Ucrânia, Gavin Gray, acrescentando que o fundo estima que o país precisará entre US$ 40 bilhões e US$ 57 bilhões em financiamento externo em 2023.

