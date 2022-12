Rússia alerta para corte na produção de petróleo — CMIO

A redução pode ocorrer em resposta ao limite de preço do G7 nas exportações de petróleo bruto do país, disse o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak

A Rússia não venderá petróleo a países que imponham um teto de preço às suas exportações de petróleo bruto, alertou o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak na sexta-feira.

De acordo com Novak, Moscou pode responder reduzindo a produção de petróleo em 500.000-700.000 barris por dia no início de 2023. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e os cortes equivaleriam a cerca de 5-6% da produção diária do país.

O teto de US$ 60 por barril do G7 e da UE para o petróleo bruto transportado por via marítima entrou em vigor em 5 de dezembro. A medida, juntamente com a proibição das importações da UE de fluxos marítimos russos, visa reduzir as receitas do Kremlin. Cargas de petróleo russas negociadas acima do limite não podem acessar alguns serviços importantes de empresas ocidentais, incluindo seguros.

“Estamos prontos para cortar parcialmente nossa produção no início do próximo ano”, disse. Novak alertou em entrevista ao canal de TV Rossiya-24.

“Vamos tentar encontrar um terreno comum com nossos colegas para evitar tais riscos. Mas agora, preferimos correr o risco de um corte de produção do que manter a política de vender de acordo com o limite.”

O funcionário descreveu a potencial queda de produção como “insignificante” [to Russia], reiterando que Moscou não venderá seu petróleo para aqueles que aplicam o preço máximo ocidental. Os produtores russos podem redirecionar suas exportações para mercados concorrentes, incluindo a Ásia, já que a energia do país ainda está em alta demanda globalmente, enfatizou Novak.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Nação do Golfo diz que produtores de petróleo desconfiam de teto de preço – Bloomberg

Na quinta-feira, o presidente Vladimir Putin disse a repórteres que assinará um decreto sobre a resposta do país ao limite na próxima semana, que contará com “Medidas preventivas.”

A produção anual de petróleo da Rússia em 2022 provavelmente crescerá para 535 milhões de toneladas, o equivalente a cerca de 10,74 milhões de barris por dia (bpd), segundo Novak. Os dados mostram que em novembro, a produção média diária do país atingiu uma alta de oito meses de 10,9 milhões de bpd.

Enquanto isso, especialistas alertaram que um corte na produção da Rússia poderia apertar o mercado global de energia, já que a demanda na China, o maior importador de petróleo do mundo, deve se recuperar.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT