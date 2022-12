Primeiro-ministro da Hungria diz que 'paz na Ucrânia depende de Washington'

As perspectivas de acabar com o conflito ucraniano estão nas mãos dos EUA, que é o principal apoiador de Kiev , disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Desde que a operação militar especial russa na Ucrânia se iniciou no final de fevereiro, Washington forneceu a Kiev bilhões de dólares em assistência militar e financeira, bem como inteligência militar. As entregas de ajuda letal incluíram hardware sofisticado, como lançadores de foguetes HIMARS, obuseiros M777 e drones de combate . Foi recentemente anunciado que os militares ucranianos também vão receber sistemas de defesa aérea Patriot.

No início desta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, deu as boas-vindas ao seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, à Casa Branca e prometeu: “ficaremos com você pelo tempo que for necessário“.