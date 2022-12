Rei Charles expulsa seu irmão do Palácio de Buckingham – mídia – CMIO

O príncipe Andrew está há muito tempo em más graças por seus supostos laços com o notório criminoso sexual Jeffery Epstein

O rei Charles III da Grã-Bretanha despejou o príncipe Andrew do Palácio de Buckingham após uma série de escândalos envolvendo seus supostos laços com o pedófilo americano condenado Jeffery Epstein, afirmou o The Sun na sexta-feira.

O duque de York, de 62 anos, agora será impedido de ter um escritório na residência real em Londres e de usá-lo como endereço correspondente, informou o tablóide britânico.

“Qualquer presença no Palácio está oficialmente encerrada”, uma fonte disse ao The Sun. “O rei deixou claro. Ele não é um membro da realeza que trabalha. Ele está sozinho.

O relatório também sugere que todos os funcionários, que foram reduzidos ao mínimo depois que o príncipe Andrew deixou a vida pública há três anos, aparentemente perderão seus empregos em breve. Ao mesmo tempo, a realeza cheia de escândalos manterá a casa The Royal Lodge na propriedade de Windsor, a oeste de Londres.













O príncipe Andrew, filho do meio da falecida rainha Elizabeth II, anunciou que se afastaria da vida pública em 2019, após alegações de laços estreitos com o desgraçado financista Jeffrey Epstein, que foi preso em julho do mesmo ano sob a acusação de abuso sexual. tráfico de menores e foi encontrado morto em sua cela um mês depois.

Embora sua morte tenha sido considerada suicídio, as circunstâncias suspeitas em torno de sua partida, bem como as alegações de que ele poderia ter informações comprometedoras sobre figuras poderosas, geraram ceticismo público sobre a versão oficial dos eventos.

Em janeiro, o Palácio de Buckingham privou o príncipe Andrew de suas afiliações militares e patrocínios reais enquanto ele lutava contra as acusações de ter abusado sexualmente de Virginia Roberts, uma das supostas vítimas de Epstein, quando ela tinha 17 anos.

Ele conseguiu resolver esse processo. Embora a quantia que a realeza deveria pagar seja confidencial, a mídia britânica informou que chega a £ 12 milhões (US$ 14 milhões). O duque sempre negou qualquer irregularidade, mas concordou em “faça uma doação substancial” para uma instituição de caridade “em apoio aos direitos das vítimas.”