Preços do gás na UE caem para mínimos de junho – CMIO

Os contratos futuros de gás europeu caíram abaixo de US$ 900 por mil metros cúbicos na sexta-feira pela primeira vez desde 13 de junho, mostram dados da London Intercontinental Exchange (ICE).

O custo dos futuros de gás para entrega em janeiro no hub TTF na Holanda caiu 11%, sendo negociado a US$ 897 por mil metros cúbicos, ou € 81,7 (US$ 85,8) por megawatt-hora em termos domésticos, às 13h50 GMT.

A queda é atribuída a vários fatores. Por um lado, esta semana registou temperaturas invulgarmente quentes na maioria dos países europeus, o que levou a uma diminuição da procura de aquecimento. As previsões dizem que o tempo ameno continuará durante a temporada de férias.

Por outro lado, embora na semana passada tenha havido retiradas recordes de gás das instalações de armazenamento subterrâneo de gás na Europa, sua taxa de ocupação permanece alta para este período. Atualmente, os storages estão 83,02% cheios, cerca de 11% acima da média para esse período nos últimos cinco anos.

Os países da UE concordaram na segunda-feira em estabelecer um limite de emergência para os preços do gás no atacado em € 180 (US$ 191) por megawatt-hora, que seria acionado se os contratos futuros de gás fossem negociados em um nível mais alto por três dias consecutivos. A medida entrará em vigor em 15 de fevereiro e visa proteger os consumidores europeus dos aumentos do preço do gás.

Apesar do declínio atual, os preços do gás permanecem várias vezes acima da média de longo prazo. Antes de atingir máximas históricas de mais de US$ 3.890 por mil metros cúbicos na primavera devido a preocupações com o fornecimento de energia da Rússia, as cotações de gás para TTF variaram na faixa de US$ 160 a US$ 230 por mil metros cúbicos nos cinco anos até 2021.

