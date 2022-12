Professor americano afirma que foi demitido por criticar ‘teoria racial crítica’ – CMIO

David Phillips disse em um processo que recebeu ‘hostilidade aberta’ por se manifestar contra a ‘ideologia racialmente divisiva’

Um professor da Carolina do Norte processou uma escola secundária por supostamente demiti-lo devido à sua posição sobre “teoria crítica da raça”. O professor afirmou que foi agredido verbalmente após questionar a ideologia liberal em uma série de seminários.

Em um processo aberto na sexta-feira, a Alliance Defending Freedom, um grupo de defesa conservador, afirmou que Phillips foi demitido de seu cargo de professor na Escola do Governador da Carolina do Norte durante três seminários de verão nos quais discutiu conceitos da teoria crítica, bem como “o crescente viés ideológico e a falta de diversidade de pontos de vista no ensino superior.”

Phillips não recebeu nenhuma explicação para a demissão, continuou o processo, descrevendo como, antes de hospedar esses seminários, ele era considerado um “maravilhosa professora” por estudantes.













No entanto, quando ele começou a questionar a teoria crítica da raça, ele se deparou com uma onda de “hostilidade aberta” por alunos e funcionários, que atacaram seu “brancura, masculinidade, heterossexualidade e cristianismo”. Apesar de Phillips ficar para trás depois da aula para discutir sua oposição aos conceitos de “privilégio,” a ação alega que o professor foi demitido sem possibilidade de recurso porque a equipe “discordo com seus pontos de vista.”

A teoria crítica da raça existe na academia desde a década de 1980 e agora é ensinada de várias formas nas escolas, universidades, locais de trabalho e departamentos governamentais dos EUA. Descrito amplamente, ele vê a relação das pessoas “privilégio” conforme definido por sua cor de pele, gênero, sexualidade e outras características imutáveis. Seus adeptos argumentam que os homens brancos estão no topo dessa hierarquia e – mesmo que desconhecidos para eles mesmos – perpetuam “supremacia branca.”

Os oponentes da teoria crítica da raça dizem que ela encoraja a discriminação anti-branca. O governador da Flórida, Ron DeSantis, proibiu a teoria racial crítica das escolas da Flórida em junho passado, e 17 outros estados aprovaram leis para restringir seu ensino, de acordo com um relatório da Education Week.