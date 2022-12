Expectativa de vida nos EUA cai para mínima de 25 anos – CMIO

Dados oficiais registraram aumentos acentuados nas taxas de mortalidade em 2021 pelo segundo ano consecutivo

Os EUA registraram aumentos acentuados nas taxas de mortalidade pelo segundo ano consecutivo em 2021, impulsionados em grande parte pela pandemia de Covid-19, deixando os americanos com a expectativa de vida projetada mais curta em uma geração.

A expectativa média de vida nos EUA caiu para 76,4 anos em 2021, de 77 anos em 2020, de acordo com dados divulgados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) na quinta-feira. A média caiu 2,4 anos desde 2019, caindo para o nível mais baixo desde que Bill Clinton estava concorrendo a seu segundo mandato como presidente, ‘Macarena’ era a música pop mais popular, e nomes como Google, Facebook e Twitter ainda nem existiam.

As taxas de mortalidade aumentaram para oito das dez principais causas de morte no ano passado, disse o CDC. A principal causa, doenças cardíacas, aumentou 3,3%, para uma taxa ajustada por idade de 173,8 por 100.000 pessoas. O Covid-19 permaneceu como a causa número três, com sua taxa de mortalidade subindo 22%, para 104,1 por 100.000 pessoas. Ironicamente, o presidente Joe Biden culpou seu antecessor, Donald Trump, pelo alto número de mortes por Covid-19 no país em 2020, apenas para ver as mortes pelo vírus nos EUA aumentarem ainda mais sob seu comando.













Além das mortes causadas diretamente pelo Covid-19, um salto nas mortes por overdose de drogas foi atribuído em parte à pandemia. As mortes por overdose aumentaram 16% no ano passado, para 107.000, quase o dobro do número de americanos mortos na Guerra do Vietnã. Isso foi impulsionado pelo fentanil e outros opioides.

As taxas gerais de mortalidade aumentaram mais acentuadamente entre os jovens. Por exemplo, a mortalidade aumentou 16% para americanos de 35 a 44 anos, 13% na categoria de 25 a 34 anos e 12% para idades de 45 a 54 anos. Crianças de 1 a 4 anos morreram a uma taxa 10% maior em 2021.

A expectativa de vida dos homens nos EUA caiu para 73,5 anos, 0,7 ano abaixo do nível de 2020, enquanto a média das mulheres caiu 0,6 ano, para 79,3 anos.

Mesmo antes da divulgação dos dados mais recentes, os EUA ficaram atrás de mais de 60 outros países em expectativa de vida, de acordo com a World Population Review. Os EUA estão logo à frente de Cuba e logo atrás da China e da Turquia, com uma expectativa de vida estimada de 78,2 anos. Isso se compara à expectativa de vida média de quase 87 anos para Mônaco e cerca de 85 anos para o Japão e Liechtenstein.