Musk anuncia novo recurso do Twitter — CMIO

O contador de visualizações provará “quão mais viva” está a plataforma, afirmou seu CEO

O Twitter apresentará um contador de visualizações mostrando quantas vezes um tweet foi visto, anunciou o CEO Elon Musk na quinta-feira. A rápida implementação de novas políticas e recursos por parte de Musk vem sendo criticada desde que ele comprou a plataforma por US$ 44 bilhões em outubro.

O recurso, que já existe para vídeos, mostrará “quão mais vivo o Twitter é do que parece,” Musk escreveu, explicando que “mais de 90% dos usuários do Twitter leem, mas não twittam, respondem ou curtem, pois essas são ações públicas.”

O Twitter está lançando o View Count, para que você possa ver quantas vezes um tweet foi visto! Isso é normal para vídeo. Mostra o quanto o Twitter está mais vivo do que parece, já que mais de 90% dos usuários do Twitter leem, mas não twittam, respondem ou curtem, pois essas são ações públicas. —Elon Musk (@elonmusk) 22 de dezembro de 2022

Pouco depois de comprar o Twitter, Musk disse que sua reformulação da plataforma envolveria “muitas coisas idiotas.” Até agora, ele introduziu, cancelou, revisou e reintroduziu um sistema pago de verificação, antes de anunciar e depois cancelar planos de suspender contas por links para sites concorrentes de mídia social.

Um autodescrito “absolutista da liberdade de expressão”, Musk também restabeleceu a conta banida do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e divulgou dados que mostram que, sob a antiga administração, o Twitter conspirou com o FBI para remover e censurar informações que a agência queria ocultar.

Apesar da queda nas receitas do Twitter e de um ciclo turbulento de notícias em torno de sua aquisição, Musk afirmou no final do mês passado que as inscrições de novos usuários atingiram um “alta de todos os tempos.”

Na terça-feira, Musk anunciou que deixaria o cargo de CEO do Twitter assim que “alguém tolo o suficiente para aceitar o trabalho” pode ser encontrado. Dois dias antes, ele realizou uma votação que permitia aos usuários do Twitter decidir se ele deveria permanecer no cargo ou não.