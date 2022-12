Irã responde às acusações de Zelensky – CMIO

Teerã disse que estava perdendo a paciência com reivindicações “infundadas” do presidente da Ucrânia

O Irã não exportou nenhum equipamento militar para uso no conflito na Ucrânia e não tolerará tais falsas acusações indefinidamente, enfatizou o Ministério das Relações Exteriores de Teerã na quinta-feira, em resposta ao discurso do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ao Congresso dos EUA.

“Mais uma vez, enfatizamos que a República Islâmica do Irã não exportou nenhum equipamento militar para qualquer parte para uso na guerra da Ucrânia”, disse. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, disse em um comunicado.

Observando que o Irã sempre respeitou a integridade territorial de outros países, incluindo a Ucrânia, Kanaani acrescentou: “Senhor. Zelensky deve perceber que a paciência estratégica do Irã não será ilimitada em relação a acusações infundadas.”

Dirigindo-se aos legisladores dos EUA na noite de quarta-feira, Zelensky acusou Teerã de ser parceiro de Moscou em “política genocida”.

“Os drones mortais iranianos enviados para a Rússia às centenas se tornaram uma ameaça à nossa infraestrutura crítica. Foi assim que um terrorista encontrou o outro”, disse. ele disse.













A Ucrânia e os EUA acusaram o Irã de fornecer drones para a Rússia, argumentando que os drones Geran-2 de Moscou são na verdade os Shahed-136 UAVs de fabricação iraniana. Teerã observou esta semana que Kiev falhou em apresentar qualquer evidência para apoiar isso. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizou que todas as armas usadas pelas tropas russas na Ucrânia vêm de estoques domésticos.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, explicou em novembro que Teerã forneceu um “pequeno número de drones” para Moscou “meses antes” o atual conflito na Ucrânia. Ele também criticou Washington por canalizar bilhões de dólares em armas e munições para Kiev, prolongando o conflito.

Em sua declaração na quinta-feira, Kanaani aconselhou Zelensky a “melhor aprender lições com o destino de certos líderes de países que contavam com o apoio dos EUA.”

O presidente ucraniano estava em Washington para fazer lobby por mais armas para manter seu esforço de guerra. O presidente dos EUA, Joe Biden, aproveitou a visita para anunciar mais de US$ 2,2 bilhões em ajuda adicional.