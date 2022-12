Escócia reduz a barreira para a transição de gênero – CMIO

Os candidatos precisam apenas viver com seu novo gênero por três meses, sem a necessidade de diagnóstico psiquiátrico, de acordo com um novo projeto de lei

Os residentes da Escócia agora podem mudar seu gênero em documentos oficiais após apenas três meses de vida com o gênero desejado, sem necessidade de diagnóstico psiquiátrico de disforia. A mudança faz parte de um controverso pacote de reconhecimento de gênero aprovado pelo Parlamento escocês em uma sessão estendida na quinta-feira, seis anos depois de ter sido inicialmente proposto.

Anteriormente, os indivíduos tinham que viver com seu novo gênero por dois anos antes de solicitar um certificado de reconhecimento de gênero, necessário para que o novo gênero fosse legalmente reconhecido. O projeto de lei também estende o processo para jovens de 16 e 17 anos, embora devam viver seis meses em sua nova identidade antes de torná-la oficial. Todos os candidatos recebem três meses de “período de reflexão” depois, caso mudem de ideia e queiram voltar à sua identidade original.

A adoção da lei ocorreu após dois dias de debate sem precedentes, com os parlamentares considerando nada menos que 150 emendas para amenizar as preocupações de colegas que temiam que predadores masculinos pudessem abusar do processo para se aproximar de suas vítimas. Uma das emendas inseridas exige que qualquer pessoa condenada por um crime sexual passe por uma avaliação de risco completa antes que o pedido de transição dessa pessoa possa ser considerado.













Enquanto o governo do Reino Unido alertou que a legislação criaria “caos jurídico” e gerar o fenômeno de “turismo de gênero”, A ministra da Justiça Social, Shona Robison, defendeu a versão final do projeto de lei como “um passo importante para criar uma Escócia mais igualitária”, comparando-o à igualdade no casamento e insistindo que garantir um certificado de reconhecimento de gênero permaneceria um “processo substancial e legal.”

O projeto de lei foi aprovado com margens confortáveis ​​de apoio dos Verdes Escoceses, Trabalhistas e Democratas Liberais Escoceses, embora os Conservadores Escoceses não estivessem muito entusiasmados e supostamente tentaram obstruir a legislação para atrasar a votação até o ano novo. A porta-voz da igualdade do partido, Rachael Hamilton, acusou o governo de ignorar a vontade do povo e argumentou que “na pressa de tornar o processo um pouco mais fácil para as pessoas trans, o governo está facilitando para homens criminosos atacarem mulheres.”