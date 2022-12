Hackers norte-coreanos roubaram mais de US$ 1 bilhão – Seul – CMIO

A Coreia do Sul acusou seu vizinho de furtar criptomoedas e outros ativos digitais

Hackers norte-coreanos roubaram cerca de 1,5 trilhão de won (US$ 1,2 bilhão) em criptomoedas e outros ativos virtuais nos últimos anos, reforçando o estoque de moeda estrangeira de Pyongyang, afirmou a principal agência de espionagem da Coreia do Sul.

Os roubos ocorreram ao longo de um período de cinco anos e se aceleraram este ano, com cerca de metade dos ativos sendo roubados em 2022, informou o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) na quinta-feira. Os fundos roubados supostamente ajudaram a sustentar a economia da Coreia do Norte e financiar seu programa de armas nucleares em meio à pandemia de Covid-19 e às duras sanções da ONU contra o país.

A farra de hackers supostamente começou na época em que as sanções da ONU contra a Coreia do Norte foram endurecidas em 2017, o que cortou as principais exportações do país. Os hackers norte-coreanos estão entre os melhores do mundo em roubo de ativos digitais porque seu país se concentrou no cibercrime como uma importante fonte de receita, disse a agência de espionagem de Seul.













Os hackers de Pyongyang vasculharam o mundo em busca de alvos de roubo, incluindo instituições financeiras e empresas de criptomoedas, acrescentou o NIS. Mais de 100 bilhões de won, ou cerca de 7% dos ativos roubados, vieram da Coreia do Sul, segundo o relatório.

As perdas financeiras não são a única preocupação de Seul. O NIS disse que hackers norte-coreanos e chineses também têm como alvo os segredos tecnológicos dos EUA e da Coreia do Sul em setores como energia nuclear, semicondutores, defesa e espaço. Pyongyang provavelmente tentará hackear informações confidenciais sobre a política externa e defesa nacional de Seul, disse a agência.

No início deste ano, hackers ligados ao governo da Coreia do Norte roubaram US$ 620 milhões em criptomoeda Ethereum de uma empresa de videogames, afirmou o FBI em abril. Um funcionário da Casa Branca alegou em julho que os roubos por hackers representam cerca de um terço do financiamento do programa de mísseis da Coreia do Norte.

O Ministério das Relações Exteriores da Coréia do Norte negou as acusações dos EUA de ataques cibernéticos e roubos online. As falsas acusações visam manchar a reputação da Coreia do Norte e ameaçar sua soberania, disse o ministério em fevereiro passado, acrescentando: “Portanto, nunca vamos ignorar esses atos.”