A declaração de Dodon ocorreu durante entrevista à emissora moldava N4. Segundo o ex-presidente moldavo, um dos motivos para necessidade de aproximação coma Rússia são os laços econômicos com o país .

“A Moldávia precisa de relações estratégicas com a Rússia. O nosso mercado está lá, os recursos energéticos estão lá. Não devemos aderir às sanções à Rússia. E não devemos, categoricamente, retirar-nos da CEI [Comunidade dos Estados Independentes], como vai fazer [a presidente da Moldávia] Maia Sandu. Caso contrário, teremos um regime de vistos com todos os países da comunidade”, disse Dodon.

A presidente da Moldávia, Maia Sandu, em uma coletiva de imprensa após a reunião com o presidente francês Emmanuel Macron em Chisinau, 24 de junho de 2022

A presidente da Moldávia, Maia Sandu, em uma coletiva de imprensa após a reunião com o presidente francês Emmanuel Macron em Chisinau, 24 de junho de 2022

© Sputnik / Rodion Proka / Acessar o banco de imagens A presidente da Moldávia, Maia Sandu, em uma coletiva de imprensa após a reunião com o presidente francês Emmanuel Macron em Chisinau, 24 de junho de 2022

O ex-presidente acrescentou que a direção pró-Ocidente da atual política do país “é conduzida sob o ditame de círculos estrangeiros e é contrário aos interesses do país”. Segundo Dodon, as tensões na sociedade moldava estão crescendo, o que poderia levar a uma revolta social.