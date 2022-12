Funcionário da inteligência alemã acusado de espionar para a Rússia – CMIO

Autoridades em Berlim prenderam um suspeito por supostamente compartilhar segredos de Estado, cometer traição

As autoridades alemãs prenderam um funcionário do serviço de inteligência estrangeiro (BND) do país sob a acusação de que ele estava espionando para a Rússia ao vazar segredos de Estado para Moscou.

O homem, identificado como cidadão alemão pelo nome de Carsten L., foi preso sob suspeita de cometer traição, informou a promotoria federal em Berlim em comunicado nesta quinta-feira. Os investigadores revistaram seu apartamento, seu local de trabalho e os de outra pessoa. O BND realizou buscas relacionadas em dois de seus escritórios.

Carsten L. compareceu perante um juiz do Tribunal Federal de Justiça na quinta-feira e foi condenado a ser preso enquanto aguarda julgamento. De acordo com o mandado de prisão, ele é funcionário do BND e forneceu informações obtidas durante suas funções neste ano a um serviço de inteligência russo. As informações em questão atendem à definição de segredo de Estado segundo a lei alemã, disseram os promotores.













O chefe do BND, Bruno Kahl, disse que os detalhes da investigação de traição não serão divulgados porque a Rússia pode tentar usar essas informações para prejudicar a Alemanha.

A prisão de Carsten L. ocorre apenas três dias depois que o Ministério do Interior austríaco anunciou que havia identificado um cidadão grego de 39 anos suspeito de espionar para a Rússia. O homem pode pegar até cinco anos de prisão se for condenado.

A última vez que um funcionário do serviço de inteligência alemão foi acusado de traição foi em 2014, quando um homem identificado como Markus R. foi acusado de vender segredos de Estado para a CIA dos EUA. Esses segredos supostamente incluíam detalhes pessoais de mais de 3.000 funcionários do BND. Ele foi condenado a oito anos de prisão em 2016.

As autoridades alemãs estão em alerta máximo para atividades de espionagem em nome da Rússia em meio à crise na Ucrânia, que colocou os membros da OTAN contra Moscou por meio de sanções internacionais e ajuda militar a Kiev. Berlim expulsou 40 diplomatas russos em abril, acusando-os de serem espiões. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou as alegações de inaceitáveis ​​e respondeu expulsando 40 diplomatas alemães da Rússia.