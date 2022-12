Rússia e Índia vão abandonar o dólar e o euro no comércio – Ministério das Relações Exteriores da Rússia – CMIO

Os dois países lançaram um mecanismo para liquidações mútuas em moedas nacionais

Moscou e Nova Délhi concordaram em se afastar do dólar e do euro no comércio mútuo, disse Zamir Kabulov, alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, à RIA Novosti na quarta-feira.

Embora os dois países tenham decidido mudar para moedas nacionais, uma transição completa não será possível até que os problemas remanescentes de desequilíbrio comercial sejam resolvidos, explicou Kabulov.

“A Índia ainda compra de nós mais de cinco vezes do que vende. Os especialistas estão trabalhando nisso, procurando um compromisso razoável”, disse. disse o diplomata.

Moscou e Nova Delhi já estabeleceram com sucesso um mecanismo para acordos mútuos em rublos e rúpias. O governo indiano permitiu que a moeda nacional fosse usada em acordos comerciais internacionais no mês passado, em um esforço para promover as exportações e reduzir a dependência da rupia em relação ao dólar. A medida também é vista como um incentivo para aumentar o comércio com Moscou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Índia continuará a ser o maior comprador de petróleo russo – Reuters

As exportações da Índia para a Rússia caíram cerca de um terço em abril-julho devido às amplas sanções ocidentais impostas a Moscou. No entanto, de acordo com a Federação das Organizações de Exportação da Índia (FIEO), os assentamentos em rúpias podem ajudar a reduzir o déficit comercial com a Rússia.

No início deste mês, a mídia noticiou que vários bancos russos receberam permissão para abrir contas em rúpias em bancos indianos para fins comerciais.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT