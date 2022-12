Funcionários de países da UE pegos em carro roubado – mídia – CMIO

A polícia de fronteira da Moldávia teria encontrado o veículo de uma delegação romena no banco de dados da Interpol

ATUALIZAR: O Ministério de Pesquisa, Inovação e Digitalização da Romênia entrou em contato com a RT para informar que o ministro Sebastian-Ioan Burduja não estava presente no carro mencionado no artigo.

Uma delegação do governo romeno que se dirigia à Moldávia em visita oficial teve um de seus carros confiscados, depois que uma verificação na fronteira revelou que havia sido roubado na Itália há mais de uma década, segundo a mídia local. Seu atual proprietário é a própria agência encarregada de supervisionar a integração dos bancos de dados nacionais com os da UE e internacionais.

O carro, cuja marca e modelo não foram especificados, está registado na Autoridade Romena de Digitalização (ADR) e foi um dos veículos utilizados pela delegação do ministro da Investigação, Inovação e Digitalização, Sebastian-Ioan Burduja, numa viagem a Chisinau esta semana. O ministério sublinhou à RT numa carta que o ministro “viajou de avião e em um carro fornecido pelo governo da Moldávia”, enquanto o “as pessoas que viajavam no carro eram apenas representantes da ADR, parte de uma delegação romena em visita oficial a Chisinau.”

Os guardas de fronteira da Moldávia verificaram o banco de dados da Interpol e viram que o carro havia sido roubado na Itália em 2010, de acordo com a agência de notícias húngara MTI citando uma agência de notícias romena. O chefe da ADR, Dragos Cristian-Vlad, foi autorizado a entrar na Moldávia, aguardando consultas com a embaixada romena em Chisinau. Mais tarde, ele foi instruído a entregar o carro às autoridades da Moldávia ao sair do país.













Registros romenos mostraram que o veículo mudou de mãos várias vezes entre 2010 e 2017, quando o governo o apreendeu como parte de uma sentença fiscal contra seu então proprietário. A autoridade tributária romena então o entregou ao Ministério das Telecomunicações, que logo se tornou o Ministério dos Transportes e Infraestrutura de Telecomunicações. Em 2020, o ministério o atribuiu ao ADR, que opera sob sua proteção.

Cristian-Vlad disse aos meios de comunicação locais que um incidente tão embaraçoso poderia ter sido evitado conectando vários bancos de dados de países membros da UE, mas é seu ADR o encarregado de definir as condições técnicas e legais para a interoperabilidade dos bancos de dados.

A Moldávia é uma ex-república soviética localizada entre a Ucrânia, a leste, e a Romênia, que aderiu à UE em 2007, a oeste. Seus residentes falam predominantemente romeno.