Pyongyang: ações criminosas dos EUA na Ucrânia ocasionam destruição e derramam sangue

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (22) um projeto de lei que prevê gastos de US$ 1,7 trilhão (R$ 8,82 trilhões) para financiar o governo no ano fiscal de 2023.

O texto autoriza aproximadamente US$ 1,7 trilhão (R$ 8,82 trilhões) em gastos para 2023, incluindo US$ 858 bilhões (R$ 4,4 trilhões) no financiamento de defesa. Destes, US$ 45 bilhões (R$ 233 bilhões) são em ajuda militar à Ucrânia.