As exportações do país podem exceder suas importações no próximo ano pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com a agência.

As vendas de petróleo bruto dos EUA para outras nações atingiram um recorde de 3,4 milhões de barris por dia (bpd), com a expectativa de que o país se torne um exportador líquido de petróleo bruto em 2023, informou a Reuters na segunda-feira.

As exportações de produtos refinados, como gasolina e óleo diesel, ficaram em cerca de 3 milhões de bpd, segundo o relatório, citando dados oficiais. Os EUA também são o principal exportador de gás natural liquefeito (GNL), um segmento que deve crescer muito nos próximos anos, disse a Reuters.

Os EUA consomem 20 milhões de barris de petróleo por dia, o maior volume do mundo, enquanto sua produção nunca ultrapassou 13 milhões de bpd. As exportações americanas de energia não ultrapassaram as importações desde a Segunda Guerra Mundial, mas isso pode mudar no próximo ano. “Até recentemente, a ideia de que [US] seria qualquer coisa, menos um grande importador de petróleo bruto era uma loucura”, Reuters escreveu.

No mês passado, no entanto, as importações líquidas de petróleo bruto dos EUA caíram para 1,1 milhão de bpd, o nível mais baixo desde que esses registros começaram a ser mantidos em 2001. O relatório atribuiu o declínio às sanções ocidentais às exportações de energia russa e à liberação maciça de petróleo de reservas estratégicas combater o aumento dos preços da gasolina.

Dados da empresa de análise Kpler mostram que as refinarias europeias compraram as notas dos EUA para compensar a perda de petróleo russo. As refinarias asiáticas também aumentaram as compras para 1,75 milhão de barris por dia devido aos maiores descontos no petróleo dos EUA em relação aos benchmarks globais.













No entanto, o relatório aponta que, para se tornar um exportador líquido de petróleo bruto, os EUA precisam aumentar a produção ou reduzir o consumo. Espera-se que a demanda de petróleo do país suba para 20,51 milhões de bpd no próximo ano, o que significa que a produção também terá que aumentar.

Ele também observa que as perspectivas para a produção de xisto nos EUA são sombrias, pois os campos estão envelhecendo e a produção tem sido anêmica. A produção geral pode atingir um recorde de 12,34 milhões de bpd no próximo ano, mas apenas se os preços forem lucrativos o suficiente para encorajar os perfuradores a bombear mais.

Os EUA se tornaram o maior exportador mundial de GNL durante o primeiro semestre de 2022, superando o Catar e a Austrália. As exportações de GNL provavelmente continuarão a aumentar até 2023, à medida que a Europa se esforça para reabastecer os armazenamentos que serão esgotados neste inverno, de acordo com Kpler.

Analistas, no entanto, observaram que as exportações líquidas de Washington podem diminuir como resultado da iminente recessão global, o que pode prejudicar a demanda, e se um novo relaxamento das sanções ao petróleo venezuelano aumentar os embarques daquele país.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT