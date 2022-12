Práticas da Força Espacial dos EUA para a guerra na Europa – CMIO

O mais novo ramo militar da América treinou com vários aliados, aguçando sua prontidão em um cenário europeu pela primeira vez

A Força Espacial dos EUA realizou exercícios conjuntos com o Reino Unido, Canadá e Austrália – os maiores exercícios desse tipo em sua história – para aprimorar sua prontidão para uma guerra hipotética na Europa, de acordo com uma declaração do Comando de Treinamento e Prontidão Espacial (STAR).

Três exercícios denominados Space Flag 23-1, cada um com duração de dois dias, foram realizados no início deste mês na Base da Força Espacial Schriever, no Colorado. Os exercícios permitiram que os participantes praticassem “técnicas de guerra orbital, nossas técnicas de guerra eletrônica, nossas técnicas de consciência de domínio espacial e comando de inteligência,” disse o tenente-coronel da Força Espacial Albert Harris.

“Esta Bandeira Espacial se concentrou em um cenário do Comando Europeu dos EUA, então queríamos apresentar o problema naquele teatro e exercitar nossa capacidade de vencê-lo com base em vários problemas que apresentamos à equipe,” acrescentou Harris.

O evento marcou os primeiros exercícios da Força Espacial que praticaram para a guerra europeia e aconteceu em meio a tensões crescentes entre Washington e Moscou sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Harris disse que o planejamento dos exercícios começou em fevereiro, mesmo mês em que a Rússia iniciou sua operação militar na Ucrânia.













As tropas receberam problemas específicos da Europa para resolver durante o planejamento da missão e praticaram procedimentos para aumentar sua prontidão para vencer um conflito no continente, mas os cenários exatos permanecem um mistério. O coronel Jason Schramm disse que os exercícios permitiram que as forças americanas e os parceiros da coalizão praticassem suas táticas de combate espacial.

“Vencer no espaço sustenta a letalidade da coalizão em outros domínios de combate”, ele disse. “Vamos lutar no espaço como uma coalizão, e essas oportunidades são inestimáveis ​​para formar a equipe que lutará junta caso seja necessário.”

Os EUA têm apoiado a Ucrânia em sua luta contra a Rússia com armas, suprimentos e outras formas de ajuda militar, como inteligência, enquanto afirmam não estar diretamente envolvidos no conflito. O general John Raymond, chefe das operações espaciais dos EUA, disse em julho que “o espaço comercial tem sido muito importante no fornecimento de capacidades que têm sido úteis para a Ucrânia.”

Um caso bem conhecido é o fornecimento de equipamentos terrestres Starlink para a Ucrânia. A SpaceX de Elon Musk forneceu acesso ao serviço de internet banda larga via satélite para as tropas de Kiev.













Falando em um evento espacial na ONU em outubro, o representante russo Konstantin Vorontsov expressou preocupação com os EUA e seus aliados usando “elementos da infraestrutura espacial civil, inclusive comercial, para fins militares”, e avisou que “a infraestrutura quase civil pode ser considerada um alvo legítimo para um ataque de retaliação.”

Os EUA lançaram sua Força Espacial como um ramo militar separado em 2019, mais de 50 anos depois de se unirem à União Soviética e ao Reino Unido na assinatura de um tratado que prometia reservar espaço para “fins pacíficos”. O Pentágono afirmou que deve tratar o espaço como um “domínio de guerra” por causa de supostas ameaças da Rússia e da China.