Rublo cai para abril em relação ao dólar – CMIO

O rublo russo caiu para uma baixa de quase oito meses em relação ao dólar americano na bolsa de Moscou na quinta-feira, apagando os ganhos dos meses anteriores em meio ao declínio induzido por sanções nas exportações e à recuperação ativa das importações.

O rublo caiu para 72 rublos em relação ao dólar no início do pregão, seu nível mais baixo em relação ao dólar desde 29 de abril. O rublo também estava sendo negociado um pouco abaixo de 77 em relação ao euro, também a taxa mais fraca desde o final de abril. A moeda russa caiu em valor pelo nono pregão consecutivo.

No entanto, a dinâmica do rublo para o ano permanece positiva, mostram os dados. Ainda está sendo negociado 4% mais alto do que em janeiro, antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia e das subsequentes sanções ocidentais.

Os economistas dizem que a taxa de câmbio do rublo é afetada por vários fatores, sendo o principal deles a mudança na proporção dos fluxos de exportação e importação. Outros fatores incluem o embargo da UE ao petróleo russo, o aumento da diferença de preço entre o petróleo russo dos Urais e o petróleo Brent de referência global, bem como a continuação da política monetária branda do banco central, Mikhail Seltzer, especialista da BCS World Investments , disse à Forbes Rússia.

“A velocidade da recuperação das moedas estrangeiras não deve surpreender. As contradições acumuladas no outono falavam de um iminente enfraquecimento operacional do rublo. Poderia acontecer no início de 2023, mas aconteceu em dezembro”, disse Seltzer.













Analistas esperam que a moeda caia ainda mais nos próximos meses.

“Como esperado, o embargo da UE ao petróleo russo, o teto de preço imposto pelo G7 e o embargo aos produtos petrolíferos russos que entrarão em vigor em fevereiro de 2023 levarão a uma redução ainda mais acentuada do superávit no próximo ano. Isso levará a expectativas de um rublo mais fraco nos próximos meses”, disse Mikhail Shulgin, chefe de pesquisa global da Otkritie Investments, à agência de notícias.

Especialistas consultados pela agência de notícias RBK preveem que é improvável que o rublo retorne em breve à alta de 60-62 por dólar, que atingiu no verão, mas dizem que a taxa provavelmente se consolidará em torno da marca de 70 por dólar.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT