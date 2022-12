Coreia do Norte rejeita alegação ‘absurda’ – CMIO

A República Popular Democrática da Coreia rejeitou na sexta-feira relatos de que teria fornecido armas à Rússia como “o arenque vermelho mais absurdo.” A Casa Branca e o enviado dos EUA à ONU afirmaram ter “confirmado” a transferência, que supostamente ocorreu no mês passado.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que o “falso relato de que a RPDC ofereceu munições à Rússia é a mais absurda pista falsa, que não merece nenhum comentário ou interpretação”, segundo a agência de notícias estatal KCNA. “A RPDC permanece inalterada em sua posição de princípio sobre a questão da ‘transação de armas’ entre a RPDC e a Rússia, o que nunca aconteceu.”

Acrescentou que a comunidade internacional deveria “concentre-se nos atos criminosos dos EUA de trazer derramamento de sangue e destruição à Ucrânia, fornecendo-lhe vários tipos de armas e equipamentos letais em grande escala”, ao invés de “teoria infundada” que Pyongyang estava vendendo armas para a Rússia, o que ele disse ser “cozido por algumas forças desonestas para propósitos diferentes.”













Na quinta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a Coreia do Norte entregou “foguetes e mísseis de infantaria para a Rússia para uso de Wagner” em novembro. Kirby também afirmou que a empresa militar privada tem 50.000 soldados na Ucrânia e está “emergindo como um centro de poder rival para os militares russos e ministérios russos.”

Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na ONU, também disse que Washington “confirmado” a transação e que ela a abordará em uma próxima reunião do Conselho de Segurança. Questionado sobre isso em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, disse que tinha “não vi essa declaração.”

As questões das exportações de armas norte-coreanas precisam ser abordadas por meio do regime de sanções da ONU, disse Dujarric, acrescentando: “Não tenho mais informações.”

O Irã também rejeitou as alegações dos EUA e da Ucrânia de que vendeu mísseis e drones para a Rússia, alertando o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, na quinta-feira, que seu “a paciência estratégica não será ilimitada para acusações infundadas.”

Enquanto isso, o Senado dos EUA aprovou outros US$ 45 bilhões em ajuda para Kiev em 2023, um dia depois que o presidente Joe Biden anunciou US$ 1,85 bilhão em armas. O Pentágono divulgou publicamente que enviou mais de US $ 20 bilhões em ajuda militar à Ucrânia apenas este ano, embora Biden insista que isso não torna os EUA ou seus aliados parte no conflito com a Rússia.