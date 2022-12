Divulgado relatório final sobre invasão ao Capitólio

O comitê da Câmara, que investiga a invasão de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, divulgou o relatório final, uma visão abrangente das conclusões do painel bipartidário .

“Este relatório vai fornecer detalhes suficientes sobre os esforços e contribuição de Donald Trump para anular a eleição de 2020 e impedir a transferência de poder”, informou o presidente do comitê, Bennie Thompson.

O relatório destaca que “nenhum dos eventos do dia 6 de janeiro teria ocorrido” sem a liderança do ex-presidente.

Entre a eleição de novembro de 2020 e os protestos no Capitólio, Trump e seu círculo “realizaram pelo menos 200 aparentes atos de sensibilização, pressão e condenação pública e privada contra os legisladores estatais, administradores estatais ou locais, para suspender os resultados das eleições”, diz o relatório.

O relatório foi divulgado horas depois da publicação das transcrições dos depoimentos do ex-diretor de segurança cibernética e da Agência de Segurança de Infraestrutura, Chris Krebs, do ex-secretário de Defesa, Mark Esper, da ex-porta-voz da Casa Branca, Sarah Matthews, e dos funcionários do Departamento de Justiça, Ken Klukowski e Stephen Ayres, que participaram dos protestos.