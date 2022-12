Japão deve retornar à energia nuclear – CMIO

Tóquio planeja reverter a agenda de eliminação nuclear introduzida após o desastre de Fukushima

Um painel consultivo do governo japonês aprovou um plano para reviver o setor de energia nuclear do país, anunciou o primeiro-ministro Fumio Kishida na quinta-feira.

De acordo com o projeto de política, que é uma reversão do plano de eliminação nuclear do país adotado após o desastre de Fukushima, diz-se que a energia nuclear oferece produção de energia estável e joga “um papel importante como uma fonte de energia de base livre de carbono para alcançar a estabilidade de abastecimento e a neutralidade de carbono.” O plano sugere reiniciar a maioria dos reatores nucleares existentes, estendendo sua vida útil além do limite de 60 anos e construindo novas unidades modernas para substituir as antigas.

A política, elaborada pelo Ministério da Economia e Indústria, já recebeu luz verde no início desta semana pela Autoridade Reguladora Nuclear do Japão e agora precisa da aprovação do gabinete de ministros. O gabinete pode agir já em fevereiro, de acordo com a agência de notícias Nikkei. O passo final, a fim de tornar o regulamento legal, será garantir a aprovação parlamentar.

Um acidente na usina nuclear de Fukushima ocorreu em 2011, quando um terremoto de magnitude 9,0 e um subsequente tsunami atingiram o local, provocando um colapso catastrófico. Após o desastre, o Japão adotou um plano de eliminação nuclear, reduzindo sua geração de energia nuclear para apenas 1% da produção total, de cerca de 30% antes do incidente, e desligando a maioria dos reatores. No entanto, Tóquio mais tarde começou a reiniciar gradualmente os reatores para combater os problemas de fornecimento de energia.

Em maio deste ano, o primeiro-ministro Kishida prometeu reativar usinas nucleares ociosas para estabilizar os preços e o fornecimento de energia devido à incerteza do mercado de energia em meio à guerra de sanções relacionada à Ucrânia entre a Rússia e o Ocidente. O Japão, que se aliou ao Ocidente ao sancionar Moscou, depende fortemente das importações de energia, inclusive da Rússia. No ano passado, cerca de 4% do petróleo bruto do país e 9% do gás vieram da Rússia.

