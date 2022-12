Ministro do Interior francês diz que atirador de Paris agiu sozinho

PARIS, 23 de dezembro – RIA Novosti. O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, que chegou ao local do tiroteio no centro de Paris, disse que “aparentemente” o atirador agiu sozinho e seu alvo eram estrangeiros.

Na sexta-feira, um homem de 69 anos abriu fogo na rua perto do centro cultural dos curdos no 10º arrondissement de Paris, ele foi detido, seus motivos são desconhecidos. Segundo a Agence France-Presse, ele é francês de nacionalidade, conhecido da polícia por duas tentativas de homicídio – em 2016 e 2021. De acordo com os dados mais recentes, em consequência do tiroteio morreram três pessoas, duas das vítimas encontram-se em estado crítico e outras duas encontram-se em estado de gravidade moderada. A promotoria de Paris abriu uma investigação sobre o caso de homicídio doloso.

16:06 Francês que abriu fogo em Paris já fez duas tentativas de assassinato

“Foi instaurada uma investigação para identificar os motivos das ações do atirador, que, aparentemente, agiu sozinho. Não podemos afirmar com certeza que o atirador visava especificamente os curdos, mas, aparentemente, estrangeiros eram seu alvo”, afirmou. a cena do incidente de Darmanen em um apelo transmitido pela BFMTV.

O ministro disse que realizará uma reunião especial na sexta-feira para “avaliar a ameaça à população curda no país”. “Pedi à polícia e aos gendarmes em Paris e em toda a França para fortalecer a segurança dos locais onde as comunidades curdas se reúnem”, disse ele.

O chefe do Ministério de Assuntos Internos observou que as autoridades da cidade criarão condições para manifestações de todos que quiserem sair às ruas, inclusive em conexão com o décimo aniversário da morte de três curdos mortos no centro de Paris a partir de 9 de janeiro a 10 de 2013.

Em 2021, um homem de 69 anos que abriu fogo foi preso por atacar um centro de migrantes no 12º arrondissement de Paris, onde feriu duas pessoas. Ele foi libertado aguardando julgamento 11 dias antes do ataque de sexta-feira.