IDF alerta milhares de reservistas – CMIO

Dezenas de milhares de reservistas do exército israelense receberam telefonemas e mensagens obscuras por meio de um sistema automatizado de chamada de emergência na manhã de quinta-feira, no que as Forças de Defesa de Israel chamaram de problema técnico. “defeituoso” durante uma manutenção planejada.

“Hoje à noite, uma operação de manutenção planejada foi realizada no sistema de discagem da IDF, como parte da qual ocorreu um mau funcionamento e, como resultado, uma mensagem de erro foi enviada em inglês”, disse. o IDF disse em um tweet.

De acordo com relatos da mídia israelense, os robocalls não convocaram nenhum reservista para o serviço, mas apenas emitiram um “Erro” mensagem antes de desligar. Os militares também garantiram ao público que não havia emergência, emitindo um pedido de desculpas e desejando a todos um feliz Hanukkah.

Um acidente semelhante aconteceu em 2018, durante as comemorações do dia da independência do país em meio a tensões elevadas após o tiroteio de manifestantes palestinos na fronteira de Gaza. Naquela época, milhares de israelenses receberam mensagens mais específicas que diziam: “Você deve se apresentar imediatamente ao local da reunião. Lembrete, você deve trazer seu kit de proteção e seu kit militar.” Assim que o erro foi percebido, uma mensagem cancelando o pedido original foi emitida.