O embargo de energia foi a principal opção punitiva que Bruxelas teve, diz Virginijus Sinkevicius

As restrições econômicas da UE contra a Rússia se esgotaram e não há nada de novo que o bloco possa apresentar, disse o comissário de meio ambiente do sindicato, Virginijus Sinkevicius, à estação de rádio lituana Ziniu radijas na quinta-feira.

Até agora, Bruxelas adotou nove rodadas de sanções que afetaram vários setores da economia russa e atingiram muitos empresários, políticos e jornalistas. As medidas mais recentes, anunciadas na sexta-feira passada, introduziram uma série de proibições de exportação e estenderam as restrições para incluir mais três bancos. Outras 168 entidades russas ficaram sob restrições de exportação, elevando o número total de empresas sancionadas para 410.

“Há muito tempo venho dizendo que as sanções atingiram o teto e não há nada de novo nessas restrições”, disse. Sugeriu Sinkevicius.

Segundo o funcionário, o embargo da UE ao fornecimento de gás russo é uma das medidas mais importantes que o bloco tinha à disposição.

“Acho que o maior passo foi dado em termos de energia, a redução da oferta russa para pouco menos de 9% dos 40% da mistura de gás na União Europeia. Isso só vai aumentar a pressão [on Russia],” disse Sinkevicius.













Muitos economistas e políticos, no entanto, argumentam que os embargos prejudicaram mais o Ocidente do que Moscou.

O presidente húngaro, Viktor Orban, acusou a liderança da UE de desencadear a atual crise energética ao introduzir “contraproducente” sanções à energia russa. Budapeste apelou repetidamente “a política fracassada de Bruxelas” ser alterado, observando que as sanções “não cumpriu as esperanças que lhes foram depositadas,” enquanto a Europa é “sangrando lentamente”.

O presidente Vladimir Putin comparou as tentativas do bloco de se desligar dos combustíveis fósseis russos com problemas econômicos. “suicídio.”

