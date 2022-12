Peso pesado do gás africano espera se juntar ao BRICS no próximo ano — CMIO

Como membro do clube que inclui Rússia e China, a Argélia empreenderia ambiciosos projetos de desenvolvimento, disse seu presidente

A Argélia pode se tornar parte da aliança BRICS de economias emergentes no final de 2023, disse o presidente Abdelmadjid Tebboune. O país do norte da África candidatou-se em novembro para integrar o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Tebboune fez a previsão enquanto conversava com a mídia nacional na quinta-feira sobre os planos de seu governo para o desenvolvimento econômico. A Alegeria aumentará os investimentos, melhorará o desenvolvimento humano e mudará para uma estrutura de exportação mais avançada, dependente menos de hidrocarbonetos, para se qualificar para a adesão ao BRICS, disse ele. A Argélia é um grande produtor de gás natural e o maior exportador do combustível na região.

A parceria com o BRICS ajudaria a Argélia a lançar ambiciosos projetos conjuntos de infraestrutura, como uma ferrovia transnacional que melhoraria a conexão do país com a região do Sahel, disse Tebboune.

BRICS era originalmente “BRIC”, um termo cunhado por economistas para descrever quatro nações com potencial para dominar a economia mundial no século XXI. As referidas nações formaram um grupo no final dos anos 2000 e logo deram as boas-vindas à África do Sul como novo membro, acrescentando “S” à abreviatura.

A Argélia se inscreveu formalmente para ingressar em novembro, meses depois que o Irã e a Argentina fizeram o mesmo durante a cúpula anual da organização organizada pela China em junho. O presidente Tebboune estava entre os convidados do evento. Outras nações que demonstraram interesse em fazer parte do clube incluem Arábia Saudita, Türkiye e Egito.